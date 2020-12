Wetteraussichten für Chemnitz am 15. Dezember

Chemnitz- Die Sonne hat es schwer am Dienstag. Bei 4 bis 8 Grad ist der Himmel meist bedeckt. Nur ganz vereinzelt zeigt sich die Sonne über Chemnitz.

Auch in der der Nacht überwiegt dichte Bewölkung. Die Temperatur liegt bei circa 5 Grad.

Am Mittwoch erwartet die Chemnitzer bis zu 5 Sonnenstunden. Der Morgen startet aber zunächst wolkig, erst im Laufe des Tages ziehen sich die Wolken zurück und wir können ungetrübten Sonnenschein genießen. Das Thermometer klettert noch einmal bis auf 9 Grad.

In den kommenden Tagen gibt es einen lockeren Mix aus Sonne und Wolken. Der Donnerstag beginnt hier zunächst wolkenlos und sonnig bei bis zu 8 Grad, in der Nacht muss allerdings dann mit Regenschauern gerechnet werden. Freitag gibt es nur vereinzelt Wolken am ansonsten blauen Himmel. Das Thermometer zeigt zwischen 3 und 7 Grad. Am Samstag wechseln sich den ganzen Tag Sonne und Wolken bei 3 bis 6 Grad ab.