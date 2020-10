Wetteraussichten für Chemnitz am 15. Oktober

Chemnitz- Grau und trüb ist es am Donnerstag in Chemnitz. Bis zum Nachmittag kommt es bei circa 8 Grad zu Sprühregen. Gegen Abend geht dieser dann in Regenschauer über.

In der Nacht bleibt es wolkenverhangen, es regnet immer wieder bei Werten um 7 Grad.

Auch am Freitag erwartet uns ein Herbsttag, wie er im Buche steht. Bei Regenschauern und Temperaturen von 7 bis maximal 9 Grad, sollten Sie den Regenschirm nicht vergessen.

In den kommenden Tagen kann sich auch immer mal wieder die Sonne durchsetzen. Bei leichter bis starker Bewölkung bewegen sich die Temperaturen dabei tagsüber zwischen 9 und 10 Grad, nachts zwischen 3 und 6 Grad. Die Regenwahrscheinlichkeit nimmt dabei von Tag zu Tag ab.