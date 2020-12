Wetteraussichten für Chemnitz am 16. Dezember

Chemnitz- Zunächst wolkig, später mit viel Sonnenschein zeigt sich das Wetter in Chemnitz am Mittwoch. Bei Temperaturen bis zu 9 Grad erwarten uns bis zu 5 Stunden Sonnenschein.

In der Nacht ist es locker bewölkt bei Tiefsttemperaturen um die 4 Grad.

Am Donnerstag gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken, wobei es in Chemnitz meist nur leicht bewölkt ist. Es kann nochmal mit viel Sonne gerechnet werden. Die Temperaturen erreichen tagsüber nochmal bis zu 8 Grad und 4 Grad in der Nacht. Hier fällt dann allerdings zeitweise leichter Regen.

Das wechselhafte Wetter bleibt uns auch in den nächsten Tagen erhalten. Der Freitag wartet noch einmal mit viel Sonnenschein und Werten um die 7 Grad auf. Das Wochenende wird dann wieder etwas trüber, die Sonne kann sich nur zeitweise gegen die Bewölkung durchsetzen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 6 Grad am Tag und 3 Grad in der Nacht.