Wetteraussichten für Chemnitz am 16. November

Chemnitz- Teils wolkig, teils heiter startet die neue Woche in Chemnitz. Im Laufe des Tages zieht es sich jedoch immer mehr zu. Das Thermometer klettert auf 8 bis 10 Grad. Am Abend sind anhaltende Schauer zu erwarten, die zur Nacht hin aber wieder nachlassen.

Nachts ist es bedeckt, aber trocken bei 8 Grad.

Der Dienstag wird trüb und regnerisch. Bereits am Morgen bedecken graue Wolken den Himmel, aus denen zum Mittag hin immer wieder Regen fällt. Am Abend ist es bewölkt. Die Temperaturen erreichen zwischen 7 und 9 Grad.

In den kommenden Tagen bleibt das Wetter wechselhaft. Am Mittwoch gibt es bei etwa 13 Grad zwischen einzelnen Wolken auch immer wieder sonnige Abschnitte. Der Donnerstag ist dann grau und nass bei maximal 11 Grad. Am Freitag hat es die Sonne ebenfalls nicht leicht zwischen den vielen grauen Wolken, dabei werden nur noch 6 Grad erreicht.