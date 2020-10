Wetteraussichten für Chemnitz am 22. Oktober

Chemnitz- Der Donnerstag brachte wunderschönes Herbstwetter nach Chemnitz. In der Nacht zieht sich der Himmel zu, die Temperaturen liegen bei 16 Grad.

Der Freitag wird dann wechselhaft mit Sonne, Wolken und Regen. Das Thermometer zeigt 16 Grad.

In den kommenden Tagen ist ein kleiner Aufwärtstrend zu verzeichnen. Ist es am Sonntag noch teils bewölkt mit 15 Grad, setzt sich am Sonntag vollends die Sonne durch. Mit 17 Grad wird es angenehm mild.

Die neue Woche startet ebenfalls freundlich aber wieder etwas kühler.