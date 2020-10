Wetteraussichten für Chemnitz am 16. Oktober

Chemnitz- Trüb, grau und ungemütlich ist das Wetter in Chemnitz am Freitag. Den ganzen Tag ist es stark bewölkt, ab und an fällt Regen bei Werten um die 7 Grad. Gegen Abend setzen sich die Regenschauer immer mehr durch und halten auch bis in die Nacht hinein an. An den Temperaturen ändert sich dabei aber nichts.

Auch der Samstag wird kühl und nass. Bei Werten zwischen 5 und 8 Grad ist für den gesamten Tag Regen gemeldet, erst in der Nacht ziehen die Wolken teilweise auf.

In den kommenden Tagen ist ein kleiner Aufwärtstrend zu verzeichnen. Ist es am Sonntag noch überwiegend bewölkt aber meist trocken, kann sich am Montag und Dienstag die Sonne schon wieder etwas mehr durchsetzen. Die Temperaturen schwanken zwischen 10 und 12 Grad am Tag und 5 und 6 Grad in der Nacht.