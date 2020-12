Wetteraussichten für Chemnitz am 17. Dezember

Chemnitz- Wolkenverhangen startet der Donnerstag über Chemnitz. Auch im weiteren Tagesverlauf kann sich die Sonne nicht durchsetzen. Die Höchstwerte liegen bei 8 Grad.

Ab Abend ist mit Regen zu rechnen, der in der Nacht wieder abebbt. Dann ist es meist klar und die Temperaturen sinken auf 2 Grad ab.

Der Freitag verwöhnt die Chemnitzer noch einmal mit Sonne satt. Bei Sonnenschein und meist unverdecktem blauem Himmel steigen die Werte auf bis zu 7 Grad.

Wechselhaft geht es mit dem Wetter weiter. Am Wochenende sind viele Wolken am Himmel über Chemnitz. Ab und an kann sich die Sonne aber auch mal durchsetzen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 3 und 7 Grad. Der Wochenstart bringt uns dann wieder etwas mehr Sonne mit, allerdings erreicht das Thermometer nur noch die 4 Grad-Marke.