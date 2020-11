Wetteraussichten für Chemnitz am 17. November

Chemnitz- Das Wetter am Mittwoch ist ist typisch herbstlich. Bei Temperaturen um die 7 bis 10 Grad bleibt es den ganzen Tag über bedeckt, die Sonne ist nicht zu sehen.

In der Nacht ist es locker bewölkt, immer wieder können sich die Sterne und der Mond an den Wolken vorbeischieben. Dabei bleiben die 7 Grad vom Tag auch in der Nacht erhalten.

Am Mittwoch können wir uns in Chemnitz nochmal über strahlenden Sonnenschein freuen. Dabei werden nochmal bis zu 13 Grad erreicht.

In den kommenden Tagen überwiegt dichte Bewölkung. Am Donnerstag ist es zunächst trocken, später ziehen Regenschauer bei maximal 11 Grad über Chemnitz hinweg. Der Freitag startet frostig bei 2 Grad. Später stören nur vereinzelt Wolken den ansonsten blauen Himmel, es werden maximal 4 Grad erreicht. Erst am Samstag haben wir wieder die Chance auf etwas Sonne, aber mehr als 4 Grad werden auch dann nicht erreicht.