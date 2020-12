Wetteraussichten für Chemnitz am 18. Dezember

Chemnitz- Am Freitag stören nur vereinzelte Wolken den ansonsten blauen Himmel. Die Temperaturen schwanken zwischen 3 Grad am Morgen und 7 Grad am Mittag.

In der Nacht werden die Sterne nur von einzelnen Wolken verdeckt. Das Thermometer zeigt 3 Grad.

Am Samstag kann sich die Sonne nur zeitweise an den Wolken vorbeischieben. Bei meist bedecktem Himmel liegen die Werte bei 6 Grad.

Am Sonntag ist es den ganzen Tag vielfach wolkig, gebietsweise kann sich auch die Sonne durchsetzen. Die Temperaturen liegen zwischen 4 und 6 Grad. Mit einem Mix aus Sonne und Wolken startet die neue Woche. Das Thermometer zeigt dann nur noch maximal 4 Grad.