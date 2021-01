Wetteraussichten für Chemnitz am 18. Januar

Chemnitz- Am Montag wird es in Chemnitz morgens schneien bei minus 4 Grad. Im weiteren Tagesverlauf geht der Schnee dann in Regen über. Dabei wird maximal 1 Grad erreicht.

In der Nacht sind weiterhin Regenschauer bei Werten um den Gefrierpunkt gemeldet.

Der Dienstag zeigt sich bedeckt bei 0 bis 3 Grad. Am Abend kann es wieder zu vereinzeltem Schneefall kommen, die in der Nacht aber wieder abklingen.

In den kommenden Tagen ist überwiegend mit dichter Bewölkung zu rechnen. Lediglich am Mittwoch können wir in Chemnitz mit einigen Sonnenstrahlen rechnen. Die Temperaturen bewegen sich dabei zwischen 1 und maximal 5 Grad.