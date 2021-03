Wetteraussichten für Chemnitz am 18. März

Chemnitz- Am Donnerstag ist der Himmel über Chemnitz wolkenverhangen. Bei Temperaturen von 4 Grad ist den ganzen Tag über immer wieder mit Schneeregen zu rechnen.

In den kommenden Tagen bleibt das Wetter ebenfalls weiterhin trüb. Am Freitag liegt die Tagestemperatur bei maximal 3 Grad, Schneeregen und Regenschauer wechseln sich ab. Der Samstag zeigt sich ebenso geprägt von leichten Schneeschauern. Bei minus 1 Grad kann zwar mit bis zu vier Sonnenstunden gerechnet werden, allerdings sollte die Winterjacke wieder aus dem Schrank geholt werden. Am Sonntag befinden die Temperaturen mit 1 Grad dann wieder im positiven Bereich. Allerdings liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei 50 Prozent und die Sonne lässt überhaupt nicht am Himmel blicken.