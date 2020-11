Wetteraussichten für Chemnitz am 18. November

Chemnitz- Nur wenige Wolken stören den Sonnenaufgang über Chemnitz am Buß- und Bettag. Und auch diese ziehen im Laufe des Tages ab, so dass am Nachmittag ungestörter Sonnenschein bei Werten zwischen 7 und 12 Grad genossen werden kann.

Nachts ist es ebenfalls wolkenlos bei etwa 8 Grad.

Der Donnerstag startet mit Regen und auch im weiteren Tagesverlauf kann sich die Sonne nicht durchsetzen, aber die Regenschauer lassen nach. Gegen Nachmittag werden bei bewölktem Himmel die Höchstwerte des Tages erreicht. Diese liegen bei maximal 9 Grad.