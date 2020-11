Wetteraussichten für Chemnitz am 19. November

Chemnitz- Der Donnerstag startet in Chemnitz mit Regeschauern. Bei maximal 9 Grad lassen die Schauer aber bis zum Nachmittag hin nach. Abends ist es dann wolkig, aber weitgehend trocken.

In der Nacht ist der Blick auf Mond und Sterne ebenfalls durch Wolken verdeckt. Die Temperaturen fallen auf 1 Grad.

Lockere Bewölkung dominiert den Himmel über Chemnitz am Freitag. Auch im Laufe des Tages verziehen sich die Wolken nicht. Mit 1 bis maximal 4 Grad bleibt es den ganzen Tag über frostig.

In den kommenden Tagen ändert sich an der Großwetterlage nicht viel. Bei dichter Bewölkung werden im Durchschnitt zwischen 4 Grad am Morgen und bis zu 10 Grad am Nachmittag erreicht. Obwohl viele Wolken über den Herbsthimmel ziehen, bleibt es meist trocken.