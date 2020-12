Wetteraussichten für Chemnitz am 2. Dezember

Chemnitz- Ungetrübter Sonnenschein erwartet die Chemnitzer am Mittwoch. Dennoch erreichen die Temperaturen nur noch minus 3 bis maximal 1 Grad.

In der Nacht ziehen dann wieder Wolken über den Himmel. Das Thermometer sinkt auf minus 4 Grad ab.

Am Donnerstag schein die Sonne dann wieder nur vereinzelt über Chemnitz. Bei ansonsten wolkenbedecktem Himmel erreichen die Temperaturen maximal 2 Grad.

Die kommenden Tage bleiben weiterhin wechselhaft. Die meiste Zeit über ist der Himmel über Chemnitz komplett bedeckt. Die Sonne zeigt sich gar nicht. Am Samstag ist zudem mit anhaltenden Schauern zu rechnen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen minus 1 Grad in der Nacht und 3 Grad am Tag.