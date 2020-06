Wetteraussichten für Chemnitz am 9. Juni

Chemnitz- Sonne und Wolken zeigen sich am Dienstag am Chemnitzer Himmel, in der Nacht sinken die Temperaturen dann auf 15 Grad ab.

Am Mittwoch zeigt sich das Wetter von seiner wechselhaften Seite. Immer wieder ist die Sonne zu sehen, gelegentlich kommen Regenschauer dazu. Mit 17 Grad ist es recht kühl für die Jahreszeit.

Der Wettermix aus Sonne, Wolken und Regen setzt sich auch am Donnerstag fort. Der Himmel über Chemnitz zeigt sich teils verhangen, immer wieder setzt sich auch die Sonne durch, dazu kann es regnen. Das Thermometer zeigt 19 Grad.

In den kommenden Tagen steigen die Temperaturen wieder an, mit 24 Grad wird es bereits sommerlich warm. Bis zum Samstag ist aber auch immer wieder mit gelegentlichen Schauern zu rechnen.