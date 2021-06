Wetteraussichten für Chemnitz am 2. Juni

Chemnitz- Am Mittwoch setzt sich der positive Wettertrend fort, bei leicht bewölktem Himmel steigen die Temperaturen auf satte 22 Grad.

In der Nacht bilden sich leichte Wolken, die Werte fallen auf 10 Grad.

Auch in den kommenden Tagen zeigt sich das Wetter in Chemnitz von seiner angenehmen Seite. Am Donnerstag wechseln sich Sonne und Wolken ab, die Temperaturen erreichen maximal 24 Grad. Der Freitag wird dann eher grau. Bei 20 Grad ist bis in den Nachmittag mit Regen zu rechnen. Am Samstag wird es dann wieder richtig sommerlich. Bei Höchsttemperaturen von 25 Grad wird nur die ein oder andere Wolke zu sehen sein.