Wetteraussichten für Chemnitz am 7. Juni

Chemnitz- Der Montag startet in Chemnitz grau, im Laufe des Tages zieht es allerdings auf. Bei angenehmen 22 Grad kommt es in einigen Regionen zu kürzeren Schauern.

In der Nacht bleibt es sternenklar. Die Temperaturen fallen auf 14 Grad.

Am Dienstag kann die Regenjacke wieder zuhause bleiben. Bei Höchstwerten von 23 Grad erwartet uns ein sonniger Tag, erst gegen Abend ziehen einige Wolken auf, es bleibt aber trocken.

Die kommenden Tage zeigen sich wechselhaft. Am Mittwoch ist den ganzen Tag über mit Regen zu rechnen. Bei Maximaltemperaturen von 22 Grad blickt aber auch die Sonne immer mal wieder durch. Der Donnerstag startet bei einem Mix aus Sonne und Wolken noch trocken, aber ab dem Mittag kann es auch hier zu Regenschauern kommen. Die Temperaturen liegen bei 21 Grad.

Am Freitag könnte es dann wieder trocken bleiben. Bei Höchstwerten von bis zu 23 Grad, wechseln sich Sonne und Wolken am Himmel ab.