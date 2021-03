Wetteraussichten für Chemnitz am 10. März

Chemnitz- Am Mittwoch zeigte sich der Himmel über Chemnitz grau in grau. Die Tagestemperaturen lagen bei kühlen 4 Grad. In der Nacht bleibt es bewölkt bei maximal 2 Grad.

In den kommenden Tagen bleibt das Wetter durchwachsen. Am Freitag liegt die Tagestemperatur bei maximal 8 Grad. Die Sonne lässt sich zwar ab und an am Himmel blicken, allerdings ist mit Regen zu rechnen. Der Samstag zeigt sich ebenso wechselhaft. bei 8 Grad kann zwar mit 7 Sonnenstunden gerechnet werden, allerdings sollte beim Spaziergang der Regenschirm nicht vergessen werden. Und auch am Sonntag liegen die Temperaturen mit 6 grad im einstelligen Bereich allerdings sinkt die Regenwahrscheinlichkeit auf 5 % und die Sonne lässt sich für insgesamt 6 Stunden am Himmel blicken.