Wetteraussichten für Chemnitz am 4. März

Chemnitz- Am Donnerstag zeigte sich der Himmel über Chemnitz wolkenverhangen. Bei maximal 11 Grad rundeten leichte Regenschauer den trüben Tag ab. In der Nacht bleibt es wolkig, die Temperaturen fallen auf 1 Grad. Außerdem ist mit Schneefall zu rechnen.

Auch in den kommenden Tagen bleibt es kalt. Am Sonnabend scheint zwar die Sonne über Chemnitz, die Tageshöchsttemperaturen bleiben allerdings weiter einstellig. Das Thermometer erreicht maximal 2 Grad. Auch am Sonntag zeigt sich die Sonne am Himmel. Die Maximaltemperaturen pendeln sich bei 3 Grad ein. Die neue Woche startet dann grau in grau. Bei Temperaturen von maximal 3 Grad sollte der Regenschirm immer zur Hand sein.