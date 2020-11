Wetteraussichten für Chemnitz am 2. November

Chemnitz- Die Woche startet wolkenverhangen und trüb. Bei Werten um 14 Grad kann sich die Sonne am Morgen nicht durchsetzen. Im weiteren Tagesverlauf zieht die Wolkendecke gebietsweise auf, so dass immer mal wieder die Sonne zum Vorschein kommt. Dabei steigen die Temperaturen auf bis zu 16 Grad an.

In der Nacht stören nur vereinzelt Wolken den ansonsten klaren Himmel. Das Thermometer sinkt auf 15 Grad ab.

Am Dienstag ist die Wolkendecke den ganzen Tag über geschlossen. Der Regenschirm sollte an diesem Tag unser stetiger Begleiter sein, denn es regnet den ganzen Tag immer wieder bei Werten zwischen 9 und 12 Grad.

In den kommenden Tagen können wir langsam mit einer Wetterbesserung rechnen. Regnet es am Mittwochmorgen noch gelegentlich, scheint den Rest des Tages die Sonne bei nur lockerer Bewölkung. Auch am Donnerstag und Freitag können wir uns auf einen lockeren Mix aus Sonne und Wolken freuen. Die Temperaturen bewegen sich dabei jeweils um die 10 Grad Marke.