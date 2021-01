Chemnitz- Sonne und Wolken wechseln sich in Chemnitz am Mittwoch am Himmel ab. Bei Temperaturen von 4 bis 8 Grad taut es weiterhin.

In der Nacht ist es bewölkt, die Werte sinken auf 5 Grad ab.

Am Donnerstag ist der Himmel meist bedeckt. Lediglich mit einer Stunde Sonne können die Chemnitzer rechnen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 6 und 10 Grad.