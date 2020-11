Wetteraussichten für Chemnitz am 20. November

Chemnitz- Nur vereinzelt kann sich am Freitagmorgen die Sonne zwischen den Wolken vorbeischieben. Bei 0 Grad ist es dazu sehr frostig. Später kann sich die Sonne etwas mehr durchsetzen, die Temperaturen steigen auf maximal 4 Grad.

In der Nacht ist es überwiegend klar mit vereinzelten Wolken. Das Thermometer fällt auf Minus 1 Grad.

Am Samstag kann die Sonne am Morgen von einem wolkenlosen Himmel scheinen. Im weiteren Tagesverlauf zieht es sich dann immer mehr zu, bis am Abend und in der Nacht eine geschlossene Wolkendecke über Chemnitz zieht. Es werden zwischen Minus 2 Grad am Morgen und 5 Grad am Nachmittag erreicht.

In den kommenden Tagen können die Chemnitzer mit einem lockeren Mix aus Sonne und Wolken rechnen. Am Sonntag verdecken erst nur vereinzelte Wolken die Sonne, später ist es bei bis zu 8 Grad bedeckt und nachts ziehen anhaltende Regenschauer über Chemnitz. Die neue Woche startet ebenfalls wolkig, aber trocken. Es werden zwischen 3 und 7 Grad erreicht. Am Dienstag gibt es morgens mehr Wolken als Sonne, später lockert es sich bei ebenfalls maximal 7 Grad teilweise auf.