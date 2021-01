Wetteraussichten für Chemnitz am 22. Januar

Chemnitz- Dicht bewölkt aber trocken ist es am Freitag in Chemnitz. Maximal werden 8 Grad erreicht.

In der Nacht sind anhaltende Regenschauer gemeldet. Die Temperaturen bleiben aber mit 4 Grad über dem Gefrierpunkt..

Am Samstag gibt es nochmal neuen Schnee in Chemnitz. Bei Temperaturen von circa minus 3 Grad wird es wieder frostiger.

Auch in den folgenden Tagen gibt es immer wieder neuen Schnee. Am Sonntag schneit es bis in den Nachmittag hinein. Dabei wird es bis minus 2 Grad kalt. Am Montag schneit es tagsüber bei minus 4 Grad. Am Dienstag wird es mit 2 Grad schon wieder wärmer, aber es gibt weiterhin Schneefälle.