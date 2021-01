Chemnitz- Der Himmel am Donnerstag wird meist von Wolken dominiert. Die Sonne schafft es selten sich etwas durchzusetzen. Es werden um die 6 bis maximal 10 Grad erreicht.

In der Nacht ist Regen gemeldet bei einer Tiefsttemperaturen von etwa 6 Grad.

Am Freitag bleibt der Himmel den ganzen Tag über bedeckt, es bleibt aber zunächst noch trocken. Erst am späten Abend und in der Nacht sind anhaltende Regen-Schauer zu erwarten und die Luft kühlt sich auf bis zu 0 Grad ab.