Wetteraussichten für Chemnitz am 28. Oktober

Chemnitz – Der Mittwoch bringt bewölktes Wetter nach Chemnitz, auch in der Nacht bleiben die Sterne von Wolken verdeckt. Die Werte sinken auf 10 Grad ab.

Der Donnerstag bringt einen Mix aus Sonne, Wolken und Regen nach Chemnitz. Die Temperaturen liegen bei 11 Grad.

In den kommenden Tagen bleibt es wechselhaft. Mit Regen ist auch am Wochenende immer mal wieder zu rechnen. Die Temperaturen liegen um die 13 Grad. Ein Wetter zum einkuscheln zu Hause. Wer raus will oder muss, sollte auf jeden Fall an wetterfeste Kleidung denken.