Wetteraussichten für Chemnitz am 21. Oktober

Chemnitz- Bewölkt startet der Mittwochmorgen in Chemnitz. Im späteren Tagesverlauf zieht die Wolkendecke langsam auf, und die Sonne lässt sich bei Temperaturen zwischen 14 und 20 Grad immer wieder blicken.

In der Nacht werden die Sterne teilweise von Wolken bedeckt, die Werte sinken auf 14 Grad ab.

Leicht bewölkt ist es am Donnerstag in Chemnitz, aber es bleibt tagsüber weitgehend trocken, erst nachts ist mit einzelnen kurzen Schauern zu rechnen. Die Temperaturen liegen zwischen 15 und 19 Grad am Tag und 13 in der Nacht.

Die kommenden Tage wird es wechselhaft. Am Donnerstag ist es stark bewölkt und regnerisch. In Richtung Wochenende wird es wieder freundlicher. Die Temperaturen liegen um die 15 Grad-Marke.