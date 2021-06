Wetteraussichten für Chemnitz am 22.06.2021

Chemnitz- Am Dienstag wird es unbeständig. Bei Werten zwischen 15 und 18 Grad kommt es immer wieder zu Regenschauern. Die Sonne ist fast nicht zu sehen.

In der Nacht ist es bewölkt bei Tiefstwerten um die 15 Grad.

Am Mittwoch ist es wolkig, dabei kann es morgens immer wieder regnen, später ist es bewölkt. Die Temperaturen steigen auf 15 bis 18 Grad.

In den kommenden Tagen bleibt das Wetter weiterhin unbeständig. Am Donnerstag ist es dicht bewölkt, gegen Abend kommen Regenschauer hinzu. Auch am Freitagbleibt es trist und grau mit Regenschauern über den ganzen Tag hinweg. Bis Samstag lässt der Regen dann allmählich nach, der Himmel bleibt aber weiterhin bewölkt, die Sonne ist selten zu sehen. Die Temperaturen wegen sich jeweils um die 14 Grad Marke.