Wetteraussichten für Chemnitz am 31. Januar

Chemnitz- Am Freitag steht uns nochmal eine Unwetterwarnung bevor. Bei einer Windstärke von 8 bis 9 können wir die meiste Zeit mit Niederschlägen rechnen. Sehr selten hat die Sonne eine Chance sich zu zeigen, Die Temperaturen gehen rauf auf 12 Grad hoch. Zum Abend hin halten die milden Wärmegrade an. Nachts bleibt es weiterhin bewölkt und die Temperaturen sinken auf 10 Grad ab.

Auch am Samstag wird es ordentlich nass. Den ganzen Tag über wird es kein Platz für die Sonne am Himmel geben. Da wird der Regenschirm doch zum besten Freund. Die Temperaturen bewegen sich ebenfalls um die 12 Grad.

In den nächsten Tagen bleibt uns auch dann der Regen nicht erspart. Lassen Sie den Regenschirm am besten gleich in der Tasche, denn der Anfang der nächsten Woche wird ziemlich verregnet. Die Temperaturen bewegen sich um die 9-Grad-Marke.