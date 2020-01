Wetteraussichten für Chemnitz am 29. Januar

Chemnitz- Am Mittwoch wird es so richtig unschön. Wetterexperten sagen, dass uns ein stürmischer Wind mit einzelnen Sturmböen bis zu 88 km/h erwarten kann. Dabei steigen die Temperaturen nur auf 4 Grad an.

Zum Abend hin ist nur ein wolkiger Himmel zu sehen. Auch zur Nacht verschwinden die Wolken nicht. Die Temperaturen sinken auf frische 2 Grad ab.

Donnerstag beruhigt sich die Lage schon etwas. Es bleibt zwar bewölkt, aber teilweise kann sich die Sonne durchkämpfen. Mit Niederschlagen ist selten zu rechnen. Die Temperaturen gehen hoch auf milde 6 Grad.

Im Laufe der Woche wird es ziemlich Nass. Bis Zum Wochenende hin können wir mit Regenschauern rechnen. Da wird der Regenschirm doch gleich zum besten Freund.

Maximal zeigt sich die Sonne pro Tag nur eine halbe Stunde. Die Temperaturen können bis zu 10 Grad hochklettern.