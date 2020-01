Wetteraussichten für Chemnitz am 15. Januar

Chemnitz- Am Mittwoch können wir mit wahrhaften Frühlingswetter rechnen. Fünfeinhalb Stunden lang scheint die Sonne am Himmel über Chemnitz. Mit 12 Grad wird es der wärmste Tag in der Woche. Zum Abend erwartet uns ein klarer Nachthimmel. Es wird eine ruhige Nacht mit angenehmen 7 Grad.

Die warmen Temperaturen verschwinden auch am Donnerstag nicht. Die Sonne scheint gelegentlich und es werden bis zu maximal 10 Grad erreicht.

Trotz des bestehenden sonnigen Wetters sinken die Temperaturen am Freitag langsam auf 8 Grad ab. Die Sonne zeigt sich allerdings trotzdem immer mal wieder.

Zum Wochenende hin wird es dann schon deutlich unschöner. An beiden Tagen siegen die Wolken gegen die Sonne und wir müssen auch mit gelegentlichen Niederschlägen rechnen. Nehmen Sie also vorsichtshalber einen Regenschirm mit.