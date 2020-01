Wetteraussichten für Chemnitz am 6. Januar

Chemnitz- Zum Start der neuen Woche erwartet uns ziemlich wechselhaftes Wetter. Am Montag kann man sich in Chemnitz zwar über einige Sonnenstrahlen freuen, aber dies ändert sich im Laufe der Woche. Die Temperaturen am Montag steigen auf maximal 5 Grad an.

In der kommenden Nacht bleibt der Himmel über Chemnitz klar und auch mit Niederschlag ist nicht zu rechnen. Die Temperaturen sinken auf kühle 0 Grad.

Am Dienstag wird es dann deutlich unfreundlicher. Obwohl die Temperaturen sich um die 9 Grad bewegen, ziehen deutlich mehr Wolken auf. Auf Grund der vielen Wolken, kann es vereinzelt auch zu Regen kommen. Nehmen Sie also den Regenschirm mit.

Den Rest der Woche wird es wechselhaft. Dabei steigen allerdings die Temperaturen bis Freitag auf 10 Grad an. Auch Nachts wird es bei Temperaturen um die 6 Grad recht mild.