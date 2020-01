Chemnitz- Am Freitag wird es in Chemnitz bei 11 Grad und vielen Wolken noch einmal relativ ungemütlich. Trotz der vielen Wolken ist jedoch keinerlei Niederschlag in Sicht, allerdings haben die Wetterexperten eine Unwetterwarnung mit starken Böen ausgesprochen. Das komplette Wetter der kommenden Tage zeigen wir im Video.