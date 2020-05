Wetteraussichten für Chemnitz am 18. Mai

Chemnitz- Die Woche startet bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken mit bis zu 19 Grad. In der Nacht bleiben die Wolken erhalten und die Temperaturen sinken auf 12 Grad ab.

Am Dienstag ziehen die Wolken immer mehr zu. Besonders am Vormittag kann es zu Regen kommen. Gegen Abend kommt wieder de Sonne zum Vorschein und der Regen lässt nach. Die Temperaturen steigen wieder bis 16 Grad an.

Der Mittwoch bleibt weitgehend trocken. Bei einem Sonne-Wolken-Mix steigen die Temperaturen bis zur 15 Grad Marke an.

Am Donnerstag ist der Himmel von einer dichten Wolkenschicht bedeckt. Dabei steigen die Temperaturen nur bis 17 Grad an.

Der Freitag wird noch etwas schöner bei bis zu 16 Sonnenstunden. Die Temperaturen erreichen wieder die 19 Grad Marke.