Wetteraussichten für Chemnitz am 27. April

Chemnitz- Die Woche startet sonnig mit bis zu 20 Grad. In der Nacht sinken in der Nacht dann nur auf milde 13 Grad ab.

Der Dienstag wird schon etwas wolkiger. Die Temperaturen steigen aber noch einmal auf warme 21 Grad an.

Am Mittwoch und Donnerstag wandeln sich die Schön-Wetter-Wolken in Regenwolken um. Auch das Quecksilber im Thermometer steigt nur noch bis zu 16 Grad Marke an.

Das Ende der Woche bleibt dann weitgehend trocken. Neben einigen Wolken ist auch die Sonne wieder zu sehen. Dabei steigen die Temperaturen jedoch nur auf maximal 15 Grad an.