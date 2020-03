Wetteraussichten für Chemnitz am 30. März

Chemnitz- Bei einem Mix aus Sonne und Wolken bleibt der Montag sehr kühl bei maximal 2 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen bis -4 Grad ab.

Bis zur Wochenmitte können wir uns über viel Sonne und wenig Wolken freuen. Morgens liegen die Temperaturen meist noch unter der 0 Grad Grenze. Zum Nachmittag hin steigen sie dann auf maximal 8 Grad an.

Zum Ende der Woche sind bei anhaltendem Sonnenschein dann wieder vermehrt Wolken am Himmel zu sehen. Die Temperaturen steigen sowohl am Donnerstag als auch am Freitag auf um die 8 Grad an.