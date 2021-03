Wetteraussichten für Chemnitz am 23. März

Chemnitz- Am Dienstag zeigt sich der Himmel über Chemnitz den ganzen Tag wolkenverhangen, allerdings bleibt es trocken. Die Temperaturen liegen bei maximal 5 Grad. Auch in der Nacht bedecken Wolken den Himmel, die Maximaltemperatur liegt bei 1 Grad.

Am Mittwoch zieht der Himmel über Chemnitz auf , bei über 6 Sonnenstunden am Tag steigt das Thermometer auf maximal 9 Grad.

In den kommenden Tagen steigen die Temperaturen weiter an. Am Donnerstag werden mit 12 Grad wieder zweistellige Tagestemperaturen erreicht, die Sonne zeigt sich am Chemnitzer Himmel satte 9 Stunden lang . Am Freitag zeigt das Thermometer maximale 13 Grad an, allerdings wechseln sich Sonne und Wolken am Himmel ab. Am Samstag ziehen Regenwolken auf. Bei Tagestemperaturen um die 7 Grad sollte der Regenschirm unser ständiger Begleiter sein.