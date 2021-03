Chemnitz- Am Mittwoch wechseln sich Sonne und Wolken am Chemnitzer Himmel ab. Die Temperaturen liegen bei maximal 10 Grad und es bleibt trocken . Auch in der Nacht bleibt es sternenklar, die Maximaltemperatur liegt bei 2 Grad.

Die Wetteraussichten für die kommenden Tage sehen Sie im Video: