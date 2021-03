Wetteraussichten für Chemnitz am 25. März

Chemnitz-Am Donnerstag erwartet uns ein Mix aus Sonne, Wolken und Regen . Die Temperaturen liegen bei maximal 13 Grad. In der Nacht bleibt der Himmel bewölkt, die Temperaturen liegen bei 6 Grad.

Auch am Freitag wechseln sich Sonne und Wolken am Himmel ab, bei insgesamt 7 Sonnenstunden am Tag steigt das Thermometer auf maximal 13 Grad. In den kommenden Tagen steigen die Temperaturen weiter an. Am Sonnabend fällt das Thermometer bei wechselhaftem Wetter noch ein mal auf 9 Grad, am Sonntag klettern die Temperaturen aber wieder auf 12 Grad bei insgesamt 7 Sonnenstunden. Am Montag erwarten uns dann bei leicht bewölktem Himmel schon satte 16 Grad.