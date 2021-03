Wetteraussichten für Chemnitz am 24. März

Chemnitz- Am Mittwoch wechseln sich Sonne und Wolken am Chemnitzer Himmel ab. Die Temperaturen liegen bei maximal 10 Grad und es bleibt trocken . Auch in der Nacht bleibt es sternenklar, die Maximaltemperatur liegt bei 2 Grad.

Am Donnerstag bleibt der Himmel über Chemnitz bewölkt, bei 6 Sonnenstunden am Tag steigt das Thermometer auf maximal 12 Grad.

In den kommenden Tagen steigen die Temperaturen weiter an. Am Freitag werden mit 13 Grad wieder zweistellige Tagestemperaturen erreicht, die Sonne zeigt sich am Chemnitzer Himmel satte 6 Stunden lang . Am Samstag zeigt das Thermometer maximale 8 Grad an, allerdings muss mit Regen gerechnet werden. Am Sonntag wechseln sich Sonne und Wolken bei 8 Grad ab. Trotzdem zeigt sich die Sonne für 5 Stunden über Chemnitz.