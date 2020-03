Wetteraussichten für Chemnitz am 23. März

Chemnitz- Am Montag können wir uns über viel Sonnenschein freuen. In der Nacht sinken die Temperaturen bis -5 Grad ab.

Bis zur Wochenmitte können wir jede Menge Sonne genießen, aber es bleibt weiterhin kalt. Morgens liegen die Temperaturen meist noch unter der 0 Grad Grenze. Zum Nachmittag hin steigen sie dann auf maximal 4 Grad an.

Zum Ende der Woche sind bei anhaltendem Sonnenschein dann wieder vermehrt Wolken am Himmel zu sehen. Während am Donnerstag noch mit maximal 7 Grad zu rechnen ist, steigen die Temperaturen am Freitag schon wieder bis auf 10 Grad an.