Wetteraussichten für Chemnitz am 23. November

Chemnitz- In Chemnitz startet die neue Wolke kühl und regnerisch. Bei Werten um 7 Grad regnet es durchgehend bis zum Mittag. Dann lassen die Regenschauer langsam nach und bei dichter Bewölkung bleibt es bis zum Abend hin trocken.

Auch in der Nacht überwiegt dichte Bewölkung. Die Temperatur fällt auf 4 Grad ab.

Der Dienstag startet wolkenverhangen. Nur selten ist eine Lücke in der Wolkendecke zu sehen. Das Thermometer zeigt 5 Grad. Im weiteren Tagesverlauf zieht sich die Wolkendecke aber immer mehr auf, bis zum Abend hin kann dann überall mit ungetrübtem Sonnenschein gerechnet werden. Die Temperaturen steigen dabei nochmal auf bis zu 11 Grad an.

In den nächsten Tagen ändert sich an der Wetterlage nicht viel. Meist bedecken mehr Wolken als Sonne den Himmel. Am Mittwoch werden bei leichter Bewölkung zwischen 4 und 8 Grad erreicht. Ein lockerer Mix aus Sonne und Wolken dominiert das Wetter am Donnerstag, das Thermometer zeigt zwischen 5 und 8 Grad. Auch am Freitag wird es wolkig, maximal 6 Grad werden dabei erreicht.