Wetteraussichten für Chemnitz am 23. Oktober

Chemnitz- Mit leichten Regenschauern begrüßt uns der Freitag morgen in Chemnitz. Auch im weiteren Tagesverlauf bleibt die Wolkendecke geschlossen. Bei Werten zwischen 13 und 15 Grad bleibt es dann aber trocken.

In der Nacht kann es immer mal wieder regnen und die Werte gehen auf 12 Grad zurück.

Am Samstag können sich die Chemnitzer auf einen schönen Herbsttag einstellen. Bei lockerer Bewölkung am morgen und einem wolkenlosen Himmel am Nachmittag lockt das Wetter in die freie Natur. Die Temperaturen liegen dabei zwischen 11 und 15 Grad.

Auch am Sonntag erwartet uns noch einmal strahlender Sonnenschein, bevor sich am Montag und Dienstag wieder vermehrt Wolken am Himmel zeigen und diese auch immer wieder schauerartige Regenfälle mit sich bringen. Die Temperaturen gehen ebenfalls langsam wieder zurück, sind es am Sonntag noch 17 Grad, können wir am Dienstag nur noch mit 11 Grad rechnen.