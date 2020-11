Wetteraussichten für Chemnitz am 24. November

Chemnitz- Mit einem Mix aus Sonne und Wolken startet der Dienstag in Chemnitz. Bei Werten um minus 2 Grad ist es zudem frostig. Im weiteren Verlauf des Tages gibt es von mittags bis zum Abend hin ungestörten Sonnenschein bei Temperaturen von bis zu 6 Grad.

Auch in der Nacht zu Mittwoch ist es wolkenlos. Die Temperaturen bewegen sich um den Gefrierpunkt.

Am Mittwoch können sich die Chemnitzer ebenfalls noch einmal über strahlenden Sonnenschein freuen. Das Thermometer steigt tagsüber auf bis zu 6 Grad, nachts fällt es auf 0 Grad.

In den kommenden Tagen ist es zunächst heiter und sonnig, Richtung Wochenende nimmt die Bewölkung immer mehr zu. Am Donnerstag werden bei wolkenlosem Himmel nochmal bis zu 9 Grad erreicht. Der Freitag startet zunächst heiter, im späteren Tagesverlauf ziehen immer mehr Wolken auf. Die Temperaturen erreichen bis zu 7 Grad. Am Samstag ist es in Chemnitz den ganzen Tag über bewölkt, die Sonne zeigt sich nur noch vereinzelt. Das Thermometer erreicht nur noch 3 Grad.