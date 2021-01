Wetteraussichten für Chemnitz am 26. Januar

Chemnitz- Am Dienstag wird es am Morgen in Chemnitz schneien bei minus 3 Grad. Im Laufe des Tages ist dann mit Regenschauern zu rechnen.

In der Nacht zum Mittwoch wird es weiterhin regnen bei einer Temperatur von bis zu minus 3 Grad.

Der Mittwoch zeigt sich bedeckt. Dabei muss mit viel Schnee bei minus 1 Grad gerechnet werden.

Die kommenden Tage wird es nass mit viel Regen und Schneeregen. So startet der Donnerstag bedeckt und verregnet bei 4 Grad. Auch Freitag und Samstag wird es trüb und regnerisch. Die Temperaturen schwanken dabei zwischen minus 2 und maximal 5 Grad.