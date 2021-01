Wetteraussichten für Chemnitz am 25. Januar

Chemnitz- Am Montag ist erneut in Chemnitz mit Schneefällen zu rechnen. Bei circa minus 4 Grad wird es wieder frostig.

Auch in der Nacht zum Dienstag wird es weiterhin schneien. Die Temperaturen bewegen sich dabei im leichten Minusbereich.

Der Dienstag bringt keine Wetteränderung. Bei minus 2 Grad sind weiterhin Schneefälle für Chemnitz gemeldet.

In den kommenden Tagen bleibt es unbeständig, und trüb. Der Mittwoch zeigt sich mit Schnee am Morgen und einem darauf folgenden Sonne-Wolke-Mix. Am Donnerstag wird es wolkig, immer wieder fällt Schnee bei maximal 1 Grad. Am Freitag ist der Himmel bedeckt bei einer Temperatur von 3 Grad.