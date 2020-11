Wetteraussichten für Chemnitz am 25. November

Chemnitz- Mit strahlendem Sonnenschein startet der Mittwoch in Chemnitz. Das Thermometer steigt von morgentlichen 0 Grad im weiteren tagesverlauf auf bis zu 6 Grad.

In der Nacht ist es sternenklar, die Temperaturen bewegen sich um die 0 Grad-Marke.

Der Donnerstag verwöhnt uns nochmal mit viel Sonne. Bei wolkenlosem Himmel werden über den Tag bis zu 9 Grad erreicht, die in der Nacht wieder auf 0 Grad abfallen.

Die nächsten Tage werden wechselhaft, aber größtenteils freundlich. Der Freitag zeigt sich nochmal bei strahlendem Sonnenschein, es werden bis zu 7 Grad erreicht. Am Samstag ist der Himmel über Chemnitz bedeckt, nur selten kann sich die Sonne an den Wolken vorbeischieben. Dadurch werden nur noch bis zu 3 Grad erreicht. Am Sonntag zeigt sich die Sonne wieder öfter. Das Thermometer zeigt bis zu 4 Grad an.

Die weiteren Wetteraussichten sehen Sie im Video: