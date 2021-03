Wetteraussichten für Chemnitz am 26. März

Chemnitz- Mit einem lockeren Sonne-Wolken-Mix startet der Freitag in Chemnitz. Im weiteren Tagesverlauf ziehen immer mehr Wolken am Himmel auf, die Sonne zeigt sich nur selten. Das Thermometer zeigt dabei aber dennoch frühlingshafte 14 Grad.

In der Nacht ist der Blick auf den Sternenhimmel meist von Wolken verdeckt. Dabei sinken die Werte auf bis zu 6 Grad ab.

Der Samstag startet zunächst wolkenverhangen. Bei leichten Regenschauern sind 7 Grad gemeldet. Später kann sich die Sonne aber immer mehr durchsetzen, die Werte steigen auf bis zu 9 Grad.

In den kommenden Tagen zeigt sich das Wetter wechselhaft. Am Sonntag ist es leicht bewölkt, gegen Abend ist mit Regenschauern zu rechnen. Das Thermometer bewegt sich zwischen 1 bis 9 Grad. Am Montag wechseln sich Sonne und Wolken stetig ab, die Werte liegen zwischen 8 und 16 Grad. Am Dienstag werden die Chemnitzer dann mit viel Sonnenschein und nochmals 16 Grad verwöhnt.