Wetteraussichten für Chemnitz am 3. Dezember

Chemnitz- Der Donnerstag wird in Chemnitz wechselhaft, die Temperaturen steigen auf maximal 2 Grad an. Die Nacht wird dann wieder sternenklar. Das Thermometer zeigt kalte -2 Grad an.

Der Freitag zeigt sich dann von seiner grauen Seite. Den ganzen Tag über bleiben Wolken am Himmel über Chemnitz hängen. Die Temperaturen steigen auf 4 Grad an.

Das Wochenende wird dann wieder deutlich freundlicher. Bereits am Samstag gibt es wieder Sonnenschein und erst am Sonntag ziehen wieder Wolken auf.

Mit Beginn der neuen Woche kehren auch gewinnen auch die Wolken wieder die Überhand. Bei Temperaturen um die 7 Grad, kann es auch vereinzelt zu Niederschlägen kommen.