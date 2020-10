Wetteraussichten für Chemnitz am 26. Oktober

Chemnitz- Wolkig startet die neue Woche in Chemnitz. Bei Werten zwischen 10 und 14 Grad ist die Sonne den ganzen Montag über nicht zu sehen, gegen Abend kommen dann noch Regenschauer dazu.

Nachts bleibt es bedeckt, die Temperaturen fallen auf circa 9 Grad.

Am Dienstagmorgen kann sich die Sonne zunächst noch nicht durchsetzen. Im weiteren Tagesverlauf bricht die Wolkendecke dann aber auf und die Sonne kann bis zum Abend ungehindert scheinen, bevor sich nachts der Himmel wieder zuzieht und mit anhaltenden Schauern zu rechnen ist. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 8 und 12 Grad.

In den kommenden Tagen erwartet uns ein Mix aus Sonne und Wolken. Zwischen lockerer Bewölkung scheint zumindest am Mittwoch Vormittag und auch am Donnerstag immer wieder die Sonne. Am Freitag setzen sich die Wolken dann wieder durch, auch Regen fällt wieder öfter.