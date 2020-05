Wetteraussichten für Chemnitz am 15. Mai

Chemnitz- Der Freitag wird sonnig mit einzelnen Wolken. Die Temperaturen steigen dabei bis 13 Grad an. In der sternenklaren Nacht sinken die Temperaturen dann auf 3 Grad ab.

Auch am Sonntag können wir uns über einen Wechsel aus Sonne und Wolken freuen. Die Temperaturen erreichen dabei die 18 Grad Marke.

Die neue Woche wird sehr wechselhaft. Am Montag Vormittag ist teilweise noch Sonne am Himmel zu sehen. Gegen Nachmittag wird die Wolkendecke immer dichter. Über Nacht bis Dienstag Mittag müssen wir dann mit Regen rechnen. Am Abend lassen die Regenschauer nach und die Sonne kommt wieder etwas zum Vorschein. Die Temperaturen sinken von 16 Grad am Montag auf nur 12 Grad am Dienstag ab.